Fantasy Worlds von Benyamin Nuss ist jetzt erhältlich

By

Bildmaterial: Benyamin Nuss

Pianist Benyamin Nuss hat sich in der Videospielmusik längst einen Namen gemacht, ihr kennt ihn von vielen Konzerten, aber auch gemeinsamen Musikarbeiten, vor allem mit Nobuo Uematsu und Masashi Hamauzu. Nun hat Benyamin Nuss seine neue CD veröffentlicht: Fantasy Worlds ist ab sofort über Amazon erhältlich*.

Die neue CD enthält Piano-Aufnahmen zu Musik von Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Hitoshi Sakimoto, Yoko Shimomura und Masayoshi Soken, arrangiert von Bill Dobbins, Christian Elsässer, Takana Miyamoto und Benyamin Nuss selbst.

In Stücke wie Giza Plains, Somnus und Eyes on Me könnt ihr auf der Amazon-Produktseite reinhören*. Neben der physischen Veröffentlichung findet ihr die Musik auch bei Streamingdiensten wie Spotify und Apple Music.