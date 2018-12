Veröffentlichungstermine für AWAY: Journey to the Unexpected für Switch, Xbox One und PC bestätigt

Bildmaterial: Away: Journey to the Unexpected, Aurélien Regard / Playdius

Der Publisher Playdius und der Entwickler Aurelien Regard Games haben die Veröffentlichungstermine von AWAY: Journey to the Unexpected bestätigt. Das Videospiel soll am 5. Februar für PlayStation 4, am 7. Februar für Nintendo Switch, am 8. Februar für Xbox One und für PCs im Februar 2019 erscheinen.

Away: Journey to the Unexpetected ist ein Feel-Good-First-Person-Adventure, das Action, Verhandlungen sowie Rogue-Lite-Elemente kombiniert und in einem einzigartigen Anime-inspirierten Stil gehalten ist. In Away bist du zwar kein Kämpfer oder Held, aber dafür super im Freunde machen! Im Spiel triffst du zahlreiche farbenfrohe Charaktere, von Roboter-Cowboy-Kopfgeldjägern bis zu Weltall-Kreaturen, die du rekrutieren kannst, um an deiner Seite zu kämpfen – es liegt an dir sie davon zu überzeugen, sich dir anzuschließen. Away ist ein Werk vom französischen Künstler und Entwickler Aurélien Regard und Rayman-Level-Designer Jean-Matthieu Gennisson.

via Gematsu