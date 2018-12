Technische Details zu Tales of Vesperia: Definitive Edition

By

Bandai Namco veröffentlichte neue Details zu Tales of Vesperia: Definitive Edition* auf der offiziellen japanischen Webseite. Die neuen Informationen beinhalten unter anderem Details zur Auflösung und der Bildrate der verschiedenen Versionen. Es ist anzumerken, dass die Spezifikationen bei den Konsolen nur für die Standardausführungen veröffentlicht wurden.

Nachfolgend könnt ihr die verschiedenen Spezifikationen einsehen.

Plattform Auflösung Bildrate PlayStation 4 1080p 60 fps Switch Dock-Modus: 1080p

Handheldmodus: 720p Innerhalb des Kampfes: 60 fps

Außerhalb des Kampfes: 30 fps Xbox One 1080p Innerhalb des Kampfes: 60 fps

Außerhalb des Kampfes: 30 fps Steam Max. 4K Variable Anpassung der Bildrate möglich

Im Vergleich dazu die Spezifikationen der PS3-Fassung, die damals nur in Japan erschien.

PlayStation 3 Plattform Auflösung Bildrate PlayStation 3 720p Innerhalb des Kampfes: 60 fps

Außerhalb des Kampfes: 30 fps

Für jene die sich überlegen, den Titel für PC zu holen, hat Bandai Namco auch die Anforderungen für diese Version offen gelegt.

Minimale Anforderungen Empfohlene Anforderungen Betriebssystem Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / Windows 10 (64-bit) CPU Core i5-750, ~ 2.7GHz / AMD X6 FX-6350 3,9GHz AM3 Intel Core i7-4770S 、~ 3.1GHz / AMD Ryzen 7 1700 Arbeitsspeicher 4GB RAM 16GB RAM Grafikkarte GeForce GTX 660 2GB / Radeon HD 7950 3GB NVIDIA GeForce GTX 970 / Radeon RX 470 Graphics DirectX Version 11 Festplattenspeicher 24.5 GB freier Speicherplatz Soundkarte DirectX 11 kompatibel

Die Definitive Edition von Tales of Vesperia erscheint am 11. Januar 2019 weltweit für Playstation 4, Xbox One, Switch und PC (Steam).

via Gematsu