Supergiant Games bringt Hades in den Early Access

Bildmaterial: Hades, Supergiant Games

Bei den The Game Awards 2018 war ganz schön was los. Nicht nur Preise wurden vergeben, sondern auch Spiele wurden angekündigt. Unter den Ankündigungen befindet sich auch ein neues Spiel des Indie-Entwicklers Supergiant Games. Der bringt nämlich Hades in einer Early-Access-Version heraus.

Die Macher von Bastion oder auch Transistor bringen ihr neues Spiel über den Epic Store heraus. Das ist der neue Online-Store von den Fortnite-Machern, die damit Steam Konkurrenz machen wollen. Vorerst gibt es die PC-Variante von Hades auch nur über den Epic Store.

Hades ist ein Hack-and-Slash-Dungeon-Crawler und wer Bastion gespielt hat, wird viele Elemente wieder finden. Ihr seid der Sohn von Hades und kämpft euch auf dem Weg aus der Unterwelt hinaus durch diverse Gegnermassen. Angelehnt ist das Ganze an die griechische Mythologie.

Supergiant Games verspricht regelmäßige Updates und Neuerungen. Man soll also direkt an der Entwicklung teilhaben. Das Spiel kostet aktuell 19,99 Euro und wer sich das Spiel jetzt kauft, soll zum Release nicht erneut eine Summe zahlen müssen.

via Gematsu