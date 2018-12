Street Fighter V begrüßt den neuen World Warriors Kage

Bildmaterial: Street Fighter V: Arcade Edition, Capcom

Im Rahmen der Capcom Pro Tour in Las Vegas hat Capcom einen neuen Krieger für Street Fighter V: Arcade Edition enthüllt. Kage ist ein Geist, geboren aus der Machtbesessenheit der Menschheit. Er ist der erste Charakter der neuen Saison und zum Preis von 5,99 Euro oder 1000.000 Fight Money für PS4 und PCs erhältlich.

Kage, der Name bedeutet “Schatten”, ist die Fleisch gewordene Verkörperung des bösen Geistes “Satsui no Hado”, der theoretisch Ryu befallen und ihn in Evil Ryu verwandeln kann. Street-Fighter-V-Fans erinnern sich, wie Ryu in der Hauptstory gegen Necalli “Satsui no Hado” bezwang und die Kontrolle über sein eigentliches Selbst wiedererlangte. “Satsui no Hado” ist nun zurück und anstatt Ryus Körper zu übernehmen, erscheint der Geist nun in seiner eigenen Verkörperung.