Square Enix kündigt das Taktik-Rollenspiel War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius an

Bildmaterial: War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius, Square Enix

Square Enix hat mit War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius ein neues Taktik-Rollenspiel mit einem kurzen Teaser-Trailer enthüllt. Dieses soll im Jahr 2019 erscheinen, eine Plattform nannte man für das neue Projekt noch nicht, die Formulierung lässt jedoch darauf schließen, dass die Verbreitung rein digital erfolgen soll. Da Final Fantasy: Brave Exvius ein Smartphone-Spiel ist, könnte das auch auf War of the Visions zutreffen.

Bis es dazu Klarheit gibt, hier erst mal der Ankündigungstrailer:

via Gematsu