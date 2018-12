Project Judge: Zwei TV-Spots bewerben das Spiel in Japan

By

Bildmaterial: Project Judge, Sega / Yakuza Studio

Sega hat zwei neue TV-Spots zu Judge Eyes: Shinigami no Yuigon (Project Judge im Westen) veröffentlicht. Project Judge wird schon am 13. Dezember in Japan für PS4 erscheinen und im kommenden Jahr im Westen.

Wer das Spiel anspielen will, hat mit der bereits zweiten Demo die Gelegenheit dazu. Diese ist für alle im japanischen PlayStation Store verfügbar und bietet das erste Kapitel des Spiels, wobei jedoch gewisse Bereiche gesperrt bleiben. Den Spielfortschritt wird man aber auf die Vollversion übertragen können.

TV-Spot „Drama“

TV-Spot „Game“

via Gematsu (1), (2)