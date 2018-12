Professor Layton und die Schatulle der Pandora HD erscheint heute in Japan für Mobilgeräte

By

Bildmaterial: Professor Layton und die Schatulle der Pandora HD / Level-5

Vor rund einer Woche wurde bekannt, dass nun der zweite Teil der Professor-Layton-Reihe im Dezember für Smartphones erhältlich sein wird. Allerdings wurde der Release bislang nur für Japan bestätigt. Mit dem heutigen Tage ist es aber so weit und der Professor lädt zum Rätselraten für iOS und Android ein.

Bis zum vierten März kann der Titel zum reduzierten Preis von 960 Yen, also umgerechnet etwa 7,50 Euro, erworben werden. In Professor Layton und die Schatulle der Pandora HD zieht es Professor Layton und seinen Gehilfen Luke zu einer Reise mit dem Zug, in welchem eine mysteriöse Box beim Öffnen Menschen umbringen soll.

Falls ihr euch vom Spiel überzeugen wollt, könnt ihr euch den veröffentlichten TV-Spot sowie einen Trailer zu Gemüte führen.

via Gematsu