„Nuss plays Uematsu and more“ – Ein kleiner Rückblick

Bildmaterial: Benyamin Nuss

Am Freitag, dem 14. Dezember 2018, lud Benyamin Nuss JPGames recht herzlich zu seinem Konzert „Nuss plays Uematsu and more“ im Dresdner Kulturrathaus ein. Fayt und Eric berichten nun von ihren Erlebnissen auf dem Konzert.

Fayts Rückblick:

In einer kleinen Runde verschwammen im Schein des großen Kronleuchters Gegenwart und Vergangenheit, während ich verschiedenen Stücken Uematsus lauschen durfte, die von Benyamin Nuss auf dem Klavier gespielt wurden.

Nach einer freundlichen Begrüßung und einer kurzen Vorstellung des uns bevorstehenden Programms begann das Konzert mit einem Stück des vierzehnten Teils der Final-Fantasy-Saga. Nachdem wir sogleich schwungvoll abgeholt wurden, versetzte uns Nuss in nostalgisches Schwärmen. Mit dem Arrangement von “Gold Saucer” wurde ich an meine verschwenderische Zeit in jenem güldenen Freizeitpark erinnert. Immer noch seist du verflucht, für die vielen Stunden, die ich in dir verbrachte.

Folgend mit “Terra’s Theme” schwang die heitere Stimmung in eine stille Melancholie. Leise lauschte ich den Klängen und verfolgte die behänden Bewegungen von Nuss, wie er über die Tasten schwebte. In Erinnerungen schwelgend lauschte ich den einzelnen Interpretationen aus den verschiedenen Teilen. Unter den diversen Stücken aus den Teilen 6 bis 10 und 14 waren „To Zanarkand“ und der große Abschluss „Eyes on Me“ meine Highlights des Abends.

Nuss präsentierte allerdings nicht nur Stücke aus der Final-Fantasy-Saga. Mit “Paraphrasis” wurden wir kurz in die Welt von Kingdom Hearts entführt und mit Nobuos Themen durften wir einer persönlichen Danksagung von Nuss an Uematsu lauschen. Mit kurzen Anekdoten überbrückte Nuss die Lücke zwischen den einzelnen Stücken. Nuss schloss sein Konzert mit einem Jazztitel als Zugabe ab, folgend seiner Anekdote, dass Uematsu selbst ein Freund des Jazz ist.

Nach einem gelungenen Abend verabschiedete ich mich noch persönlich und im Namen von JPGames von Benyamin Nuss. Frohen Herzens ging ich meiner Wege und resümierte das Konzert in der nächtlichen Stille. Für mich war es ein gelungener Konzertabend.

Erics Rückblick:

Das Konzert von Benyamin Nuss war für mich ein kleines „erstes Mal“, denn noch nie habe ich in einer solchen gemütlichen kleinen Atmosphäre den Klängen eines einzelnen Klaviers gelauscht. Und dann auch noch von einem so sympathischen und talentierten Musiker! Die von ihm gespielten Stücke konnten mich in vergangene Zeiten versetzen. Besonders über das Einbringen von „Eyes on Me“ und einer Melodie aus Kingdom Hearts freute ich mich sehr.

Das Besondere an dem Konzert für mich war jedoch, dass man die Leidenschaft Benyamins nicht nur in den gespielten Stücken hörte, sondern auch in den kleinen Ansprachen an uns zwischen den Musikstücken. Es ist diese Begeisterung und Vorfreude auf das kommende Stück von ihm selbst, wenn er sagt: „Ich möchte als nächstes Stück gern ‚Eyes on Me‘ spielen“, und genau diese Freude merkt man auch anschließend.

Es ist schade, dass der Raum nicht so stark gefüllt war, wie er es hätte sein können. Wenn Benyamin mal wieder in der Nähe ist, werde ich definitiv wieder im Raum sitzen und den schönen Melodien lauschen.

Benyamin Nuss‘ aktuelles Album „Benyamin Nuss And Friends“ bekommt ihr beispielsweise bei Amazon*. Sein neues Album „Fantasy Worlds“ erscheint im Februar und kann bereits vorbestellt werden*.

Anmerkung: Fayt und Eric bekamen freien Eintritt zum Konzert. Die Entscheidung einen Bericht zum Konzert zu schreiben, erfolgte aus freien Stücken und war keine Vorgabe.