Nintendo Switch ist in den USA die am schnellsten verkaufte Hardware dieser Generation

Bildmaterial: Nintendo-Switch-Logo, Nintendo

Nintendo of America hatte heute nicht nur rekordverdächtige Neuigkeiten rund um Super Smash Bros. Ultimate parat. Auch zu Nintendo Switch selbst vermeldet man einen neuen Meilenstein. Laut firmeninternen Erhebungen sei Nintendo Switch nun die am schnellsten verkaufte Hardware der aktuellen Generation in den USA.

Als Erhebungszeitraum nennt man die ersten 21 Monate nach dem Launch der jeweiligen Hardware dieser Generation und bezieht sich auf Daten der NPD Group. Was die Switch selbst angeht, hat sie sich im Zeitraum vom März 2017 bis zum November 2018 in den USA mehr als 8,7 Millionen Mal verkauft. Das sei mehr als die anderen Systeme dieser Generation im jeweiligen Vergleichszeitraum.

Neben diesem beeindruckenden Fakt ist Nintendo auch der Top-Software-Publisher in den Staaten, was die Verkäufe bis einschließlich November angeht. Das heißt auch, dass Super Smash Bros. Ultimate in dieser Erhebung noch gar keine Rolle spielt.

Weitere Daten von Nintendo, alle nur die USA betreffend:

Die eShop-Verkäufe sind um 105% im Vergleich zu 2017 gestiegen.

Super Mario Odyssey hat sich über 4,7 Millionen Mal verkauft.

Zelda: Breath of the Wild hat sich über 4 Millionen Mal verkauft.

Mario Kart 8 Deluxe hat sich über 5 Millionen Mal verkauft.

Pokémon Let’s Go hat sich über 2 Millionen Mal verkauft.

Super Mario Party steht bei 1,4 Millionen verkauften Einheiten.

via Businesswire