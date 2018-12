Neues Video zeigt Monster Boy and the Cursed Kingdom

Bildmaterial: Monster Boy, FDG Entertainment / Game Atelier

Na, freut ihr euch? Bald ist Weihnachten und der Dezember ist vollgepackt mit neuen Videospielen. Eines dieser Spiele ist Monster Boy and the Cursed Kingdom von FDG Entertainment und Entwickler Game Atelier und dazu gibt es nun einige neue Spielszenen.

In einem insgesamt 43-minütigen Video werden euch mehrere Level gezeigt, unter anderem ein Bosskampf gegen einen überdimensional großen Tintenfisch. Monster Boy and the Cursed Kingdom erscheint am 4. Dezember auf Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One. Preislich wird es bei 39,99 Euro liegen. Für PS4 und Nintendo Switch gibt es in den USA übrigens eine physische Fassung. Eine PC-Version erscheint wohl erst nächstes Jahr.

Das Side-Scrolling-Abenteuer wird in Zusammenarbeit mit Ryuichi Nishizawa entwickelt. Er war damals der Erschaffer der Wonder-Boy-Spiele, deren Rechte heute noch Sega gehören. Monster Boy soll nun das Spielgefühl, den Spaß und die Einfachheit dieser Klassiker wiederbeleben.

via NintendoEverything