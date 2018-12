Neuer Trailer zu Kingdom Hearts III: „Der letzte Kampf“

Bildmaterial: Kingdom Hearts III, Square Enix / Disney

Die PR-Maschine zu Kingdom Hearts III läuft auf Hochtouren, die Veröffentlichung des Spiels ist nach jahrelanger Entwicklungszeit nur noch etwas mehr als einen Monat entfernt. Nach dem Eröffnungsvideo zeigt uns ein weiterer neuer Trailer mit dem Titel „Der letzte Kampf“ heute einen kunterbunten Zusammenschnitt aus den Welten, die euch im Spiel erwarten. Auf die Ohren gibt es erneut „Face My Fears“ von Hikaru Utada und Skrillex sowie „Don’t Think Twice“ von Hikaru Utada.

In Kingdom Hearts III erleben die Helden Sora, Donald und Goofy fantastische Abenteuer: Von Seeschlachten in der Welt von Fluch der Karibik bis zu Tänzen mit den Einwohnern des Königreichs Corona aus Rapunzel – Neu verföhnt. Der neue Trailer zeigt zudem Stitch aus Lilo und Stitch als besondere „Koop“ (Beschwörung) sowie Angriffe mit dem Ratatouille-Schlüsselschwert.

Kingdom Hearts III erscheint für PlayStation 4 und Xbox One am 25. Januar in Japan und am 29. Januar dann auch im Rest der Welt. Die Deluxe Edition könnt ihr euch ab sofort bei Amazon sichern*.

Kingdom Hearts III – „Der letzte Kampf“