Neue Trailer zu Sword Art Online: Fatal Bullet zeigen Story-Erweiterung sowie Complete Edition

Im Januar erscheint mit „Dissonance of the Nexus“ die Story-Erweiterung zu Sword Art Online: Fatal Bullet. Die Erweiterung ist unabhängig von den DLCs und will Spielern ein völlig neues Erlebnis bieten, bei dem erstmals neue Charaktere im Spiel auftauchen. Bandai Namco veröffentlichte heute den Opening-Movie zur Erweiterung sowie einen neuen Trailer zur kommenden Complete Edition.

Die Erweiterung Dissonance of the Nexus von Sword Art Online: Fatal Bullet umfasst ein neues Szenario, bei welchem die SpielerInnen einen angeblich verfluchten Dungeon erkunden müssen. Tief im Kerker beginnen sie, die Stimme der längst verstorbenen Sachi zu hören. Lebt sie noch? War sie jemals tot? Oder sind sie auf etwas viel Düsteres gestoßen?

Dissonance of the Nexus wird am 18. Januar 2019 erscheinen, genau wie die Complete Edition für PlayStation 4, Xbox One und PCs. Die Complete Edition ist digital erhältlich und enthält alle bisherigen DLCs und die neue Erweiterung Dissonance of the Nexus. Die Version des Spiels für Nintendo Switch erscheint im Sommer 2019.

Opening-Movie

Neuer Trailer zur Complete Edition