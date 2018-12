Mortal Kombat 11 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs angekündigt

Bildmaterial: Mortal Kombat 11, Warner Bros. / NetherRealm Studios

Bei der Show zu den Game Awards 2018 stellten Warner Bros. und die NetherRealm Studios gemeinsam Mortal Kombat 11 mit einem ersten Trailer vor. Der nächste Ableger der für ihren hohen Gewaltgrad bekannten Fighting-Game-Serie geht demnach am 23. April 2019 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs weltweit in den Verkauf. Lange müssen wir also nicht warten!

Im blutigen Ankündigungstrailer seht ihr eine Auseinandersetzung zwischen Dark Raiden und Scorpion, zudem wird ein neuer Charakter gezeigt, welcher im Mittelpunkt der Geschichte von Mortal Kombat 11 stehen wird. Am 17. Januar 2019 wird es im Rahmen eines Community-Events das Gameplay-Debüt zum Spiel geben. Neben der Fortsetzung der Mortal-Kombat-Saga können sich Spieler unter anderem auch auf personalisierte Charakter-Anpassungen freuen.

Neben einer Standard-Edition wird es auch eine Premium-Edition mit dem Kombat Pack geben. Vorbesteller erhalten zudem Shao Kahn als spielbaren Charakter und Beta-Zugang, sobald diese im März startet. Letzteres gilt nur für PlayStation 4 und Xbox One bei ausgewählten Händlern.

via Gematsu