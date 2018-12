Life is Strange 2 – Episode 2: Rules erscheint am 24. Januar 2019 und neuer Live-Action-Trailer

Bildmaterial: Life is Strange 2, Square Enix / Dontnod Entertainment

Square Enix und Dontnod Entertainment haben den konkreten Veröffentlichungstermin für Life is Strange 2 – Episode 2: Rules genannt. Demnach wird Life is Strange 2 am 24. Januar 2019 fortgesetzt. Zusätzlich gibt es einen Live-Action-Trailer, in welchem Gonzalo Martin, die englische Stimme von Sean Diaz, mitspielt. Dieser zeigt nochmals das Ende von Episode 1, das Video solltet ihr euch also nur anschauen, wenn ihr diese schon gespielt habt.

Die zwei Brüder setzen ihre Reise in den Wintermonaten fort und kämpfen gegen die Kälte. Als Daniel krank wird, beschließt Sean, dass die beiden sich auf den Weg zu ihren weit entfernten Großeltern machen sollten, um sich zu erholen. Während ihres Aufenthalts lernen sie den Nachbarn Chris kennen, der sich für den Superhelden Captain Spirit hält. Sean besteht darauf, dass Daniel seine Kraft verborgen hält. Ob Daniel das schafft in Zeiten der Not?

Life is Strange 2 – Episode 1: Roads ist seit dem 27. September 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PCs erhältlich. Unseren Test findet ihr hier.

Live-Action-Trailer (Spoiler zu Episode 1)

via Gematsu