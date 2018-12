Jump Festa 2019: Neuer Trailer und der Eröffnungsfilm zu One Piece: World Seeker

Bildmaterial: One Piece: World Seeker, Bandai Namco / Ganbarion

Ruffy, weitläufige Freiheiten und ein spannendes Abenteuer! Das möchten Bandai Namco und Ganbarion euch mit One Piece: World Seeker bieten. Der Kapitän der Strohhutbande und seine Crew werden auf Jewel Island ausgesetzt und treffen auf einige alte aber auch neue Gesichter. Diese Insel wurde vor einigen Jahren in einem Krieg zerstört und wird nun unter Aufsicht der Marine wieder aufgebaut. Der Gefängnisturm – Prison Island genannt – zeugt von dieser Herrschaft.

Durch die Kontrollen der Marine sind Probleme natürlich vorprogrammiert. Wie diese aussehen können, zeigen euch folgende neue Videos vom Jump Festa 2019. Zum einen seht ihr das Eröffnungsvideo. Des Weiteren einen Trailer, der euch unter anderem schöne Sequenzen aus dem Spiel präsentiert.

One Piece: World Seeker erscheint für PlayStation 4, Xbox One und PCs am 15. März 2019. Unseren Ersteindruck vom Spiel könnt ihr in unserem Anspielbericht von der Gamescom nachlesen.

One Piece: World Seeker – Eröffnungsvideo

One Piece: World Seeker – Trailer

via Gematsu