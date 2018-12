Jump Festa 2019: Deku und Asta präsentieren sich im neuen Trailer zu Jump Force

By

Bildmaterial: Jump Force, Bandai Namco / Spike Chunsoft

Unite to fight! Mit diesem Schlachtruf versammeln Bandai Namco und Spike Chunsoft viele bekannte Helden aus dem Jump-Universum in Jump Force. Sie schließen sich zusammen, um die Zerstörung durch bekannte Bösewichte aufzuhalten. Als Teil dieses Teams seid ihr in der Lage euren individuellen Charakter zu designen und die Bedrohung zu bekämpfen. Wie dies aussieht, stellte Bandai Namco im kürzlich veröffentlichten Story-Trailer vor.

Auf eurem spannenden Abenteuer seid ihr nicht alleine und trefft auf bekannte Gesichter wie Son Goku, Ruffy und Naruto. Doch die alteingesessenen Helden aus der Jump-Welt sind nicht alleine und haben jüngere Helden mit im Gepäck. Darunter befinden sich Izuku „Deku“ Midoriya aus My Hero Academia und Asta aus Black Clover. Zu diesen beiden Charakteren wurde nun der folgende Trailer veröffentlicht.

Jump Force erscheint für PlayStation 4, Xbox One und PCs am 15. Februar. Unseren Ersteindruck vom Spiel könnt ihr in unserem Anspielbericht von der Gamescom nachlesen.

via Gematsu