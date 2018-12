Fire Emblem Expo findet nächstes Jahr in Japan statt

Bildmaterial: Fire Emblem Expo, Nintendo / Intelligent Systems

Auf der diesjährigen E3 kündigte Publisher Nintendo unter anderem einen neuen Titel der Fire-Emblem-Reihe an. Dieser trägt den Titel Fire Emblem: Three Houses und soll im nächsten Jahr für Nintendo Switch erscheinen. Im Zuge des Releases des neuen Ablegers kündigten Nintendo und Intelligent Systems eine Expo eigens für die Fire-Emblem-Reihe an.

So soll im nächsten Jahr die Fire Emblem Expo in Japan am 4. Mai 2019 stattfinden. Als Veranstaltungsort dient das sogenannte Zepp Tokyo. Karten für das Event gibt es ab dem 28. Dezember um 18:00 Uhr heimischer Zeit zu erwerben. Es sollen neue Informationen zum Trading Card Game Fire Emblem 0 (Cipher) veröffentlicht werden, allerdings könnte es auch neue Informationen zum eingangs erwähnten Fire Emblem: Three Houses geben.

Für weitere Informationen könnt ihr euch auf der offiziellen Seite etwas umschauen. Andernfalls könnt ihr euch auch via YouTube oder NicoNico Live am 8. Dezember um 12:00 Uhr informieren.

via Siliconera