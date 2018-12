Falcom teasert “Project N.O.X” mit einem Countdown

Bildmaterial: Project N.O.X, Falcom

Falcom hat eine Teaser-Webseite für ein gewisses Project N.O.X eröffnet, welche mit dem unten stehenden Artwork verziert ist. Ein Countdown ist ebenfalls zu sehen, welcher am 19. Dezember um 15 Uhr japanischer Zeit abläuft. Das wäre 7 Uhr unserer Zeit. Zusätzlich gibt es einen textlichen Hinweis:

I had a Dream, found out the Truth in a prison called ‘cradle’…