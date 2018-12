Falcom kündigt Ys IX: Monstrum Nox für PlayStation 4 an

Bildmaterial: Ys IX: Monstrum Nox, Falcom

Falcom hat den neuesten Teil der langen Ys-Reihe angekündigt. Ys IX: Monstrum Nox soll im kommenden Jahr in Japan für PlayStation 4 erscheinen. Die Geschichte spielt in Baldeux, das nordöstlich von Esterior in der Gllia Eldlingen Region liegt. In einer riesigen Stadt namens Prison City beginnt ein neues Abenteuer rund um die Geheimnisse der Stadt und Leute namens „Monstrum“, von denen die Bewohner sagen, dass sie übernatürliche Fähigkeiten hätten.

Ys IX soll einige Markenzeichen der Reihe weiterführen, so zum Beispiel schnelle Action und Kämpfe gegen riesige Bosse. Aber es wird natürlich auch einige neue Elemente geben, darunter welche, die an das Setting von Ys IX angelehnt sind. Natürlich zählen dazu die übernatürlichen Fähigkeiten der „Monstrum“, aber auch „Guild Operations“ in Prison City.

Den Prolog in Schriftform veröffentlichte Falcom bereits: Ich bin jemand anderes geworden. Hattest du jemals so einen Traum? Ich denke in diesem Traum über mich selbst nach. Bin ich das, oder nicht? Sind Träume Wirklichkeit oder die Wirklichkeit ein Traum? Ich habe eine furchtbar einfache Antwort. „Wie es auch ist, es ist ok.“ Was richtig ist – oder nicht richtig ist. Beides ist Wirklichkeit. — Ein Auszug aus „Baldeux’s Cell“

Die ersten Screenshots zum Spiel seht ihr nachfolgend.

via Gematsu