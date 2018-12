Eve: Rebirth Terror: Neue Informationen und Besonderheit der PlayStation-4-Version

By

Bildmaterial: Eve: Rebirth Terror, HOBIBOX / El Dia

El Dia hat die Teaser-Webseite zu Eve: Rebirth Terror veröffentlicht und geht mit Neuigkeiten auf die Handlung sowie auf die Besonderheit der PlayStation-4-Version ein.

Ein Jahr ist seit dem Vorfall aus Eve: Burst Error vergangen. Die Erinnerungen an die schreckliche Tragödie verblassen und die Welt befindet sich wieder in einer friedlichen Stimmung. Auch Kojirou Amagi und Marina Houjou finden sich in ihrem neuen Alltag zurecht und untersuchen unterschiedliche Fälle. Eines Tages jedoch kreuzen sich ihre Wege erneut und sie werden vom Schicksal einer weiteren Tragödie ausgesetzt.

Die PlayStation-4-Version von Eve: Rebirth Terror enthält den Vorgänger Eve: Burst Error R. Beide Spiele befinden sich gemeinsam auf einem Datenträger. Entscheidet man sich für die PlayStation-Vita-Fassung, bekommt man stattdessen noch eine kleine Visual Novel, die sich ebenfalls auf der Spielkarte befindet.

via Gematsu