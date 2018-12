Europa-Premiere: Katamari Damacy REROLL ist jetzt für Nintendo Switch und PCs erhältlich

By

Bildmaterial: Katamari Damacy REROLL, Bandai Namco / Monkeycraft



Der schneidige Prinz ist zurück. Ab sofort ist Katamari Damacy REROLL für Nintendo Switch und PCs erhältlich, leider nur digital. Im Nintendo eShop steht auch eine kostenlose Demo zur Verfügung. Im Launchtrailer für Nintendo Switch seht ihr die Bewegungsteuerung, das HD Rumble, den Zweispielermodus und natürlich „The King of All Cosmos“.

Katamari Damacy REROLL basiert auf dem Original Katamari Damacy Returns, einst erschienen für PlayStation 2. Das allerdings erschien seinerzeit nie in Europa. Katamari Damacy REROLL erhält zudem eine komplette HD-Überarbeitung. Für europäische Spieler also tatsächlich insgesamt so etwas wie ein neues Spiel.