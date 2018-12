Erster Trailer zu Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet

By

Koei Tecmo hat den Debüt-Trailer zu Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet veröffentlicht. Gleichzeitig startet Koei Tecmo eine zeitlich begrenzte Kampagne. All jene, die Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet vor dem 20. April 2019 für PlayStation 4 erwerben, erhalten zusätzlich den VR-Pass als Gratis-Download.

Ab dem 20. März 2019 wird Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet für PlayStation 4 und Nintendo Switch auf dem japanischen Markt verfügbar sein. Zwischen den beiden Versionen wird es einige inhaltliche Unterschiede geben, die mutmaßlich auf Sonys „Anti-Ecchi“-Richtlinien zurückzuführen sind. Details dazu lest ihr in unserem Übersichtsbeitrag.

Nachfolgend könnt ihr euch den Debüt-Trailer anschauen.

Der nachfolgende Trailer enthält möglicherweise jugendgefährdende Inhalte. Das Spiel hat noch keine USK-Prüfung durchlaufen.

