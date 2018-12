Drei neue TV-Spots zu Kingdom Hearts III

By

Square Enix hat drei neue japanische TV-Spots zu Kingdom Hearts III veröffentlicht, welche die Titel „Freund“, „Kampf“ und „Geschichte“ tragen. Dabei wird das Spiel in den je 20-sekündigen Clips für alle noch Unentschlossenen beworben.

Kingdom Hearts III nimmt Spieler in vielen verschiedenen Disney- und Pixar-Welten mit auf das Abenteuer ihres Lebens. Von „Baymax – Riesiges Robowabohu“ und „Die Eiskönigin – Völlig unverfroren“ von Walt Disney Animation Studios bis zu „Toy Story“ und „Die Monster AG“ von Disney•Pixar bringt jede Umgebung magische Momente, einzigartiges Gameplay und neue wie alte Kultcharaktere mit sich. Während der ultimative Kampf für das Licht und das Leben auf sein episches Finale zusteuert, verbündet Sora sich mithilfe seiner loyalen Gefährten Donald und Goofy mit den Helden von Disney und Pixar. Gemeinsam versuchen sie, die Dunkelheit zu besiegen und das Universum zu retten.

Kingdom Hearts III erscheint in Europa am 29. Januar 2019 für PlayStation 4 und Xbox One.

TV-Spot „Freund“

TV-Spot „Kampf“

TV-Spot „Geschichte“