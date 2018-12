Dragon Quest Builders 2: Neuer Trailer und Infos zu DLCs

By

Square Enix hat erste Details zu den ersten beiden DLCs von Dragon Quest Builders 2 veröffentlicht. Der erste DLC, der in Japan im April 2019 erscheinen soll, wird ca. 20 Rezepte für Gegenstände enthalten. Der zweite DLC soll im Mai 2019 erscheinen und ca. 10 Rezepte für Gegenstände und neue Ergänzungen für das System enthalten. Der erste DLC wird 700 Yen (ca. 5,50 Euro), der zweite 1200 Yen (ca. 9,35 Euro) kosten.

Zusätzlich hat Square Enix auf ihrem japanischen YouTube-Kanal ein eineinhalb Stunden langes Video veröffentlicht, das unter anderem ein bisschen Gameplay zeigt. Ab Minute 14 könnt ihr das Gameplay sehen.

Das Spiel ist ein Mix aus Minecraft und Dragon Quest und soll am 20. Dezember in Japan für PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen. In Nordamerika und Europa soll die Veröffentlichung irgendwann 2019 erfolgen.

via Gematsu