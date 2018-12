Die Neuerscheinungen im Dezember 2018

By

Bildmaterial: Super Smash Bros. Ultimate, Nintendo

Das Jahr neigt sich dem Ende. Doch bevor es so weit ist, steht natürlich noch der Dezember ins Haus und mit ihm noch einige Gaming-Highlights. Das größte Blockbuster-Potential des Monats dürfte Super Smash Bros. Ultimate haben. Ein Zugpferd für Nintendo Switch, die zu Beginn des neuen Jahres ihren zweiten Geburtstag feiert.

Daneben erscheint zum Beispiel Hellblade im Handel, es gibt Neuauflagen der gesamten Atelier-Arland-Trilogie für PS4, Nintendo Switch und PCs und auch The Last Remnant findet endlich seinen Weg auf PlayStation. Earth Defense Force 5 verteidigt auf PS4 die Erde und mit den Persona-Dancing-Games kommt Leben in die Bude. Unsere Liste der Neuerscheinungen im Monat Dezember!

