Das zweite Video zu Nelke & the Legendary Alchemists

Koei Tecmo und Gust haben das zweite offizielle Video zu Nelke & the Legendary Alchemists: Ateliers of the New World veröffentlicht, das euch weitere Eindrücke aus dem Videospiel präsentiert.

In der Rolle der jungen Adeligen Nelke von Lestamm

In Nelke & the Legendary Alchemists: Ateliers of the New World schlüpfen die Spieler in die Rolle der jungen Adeligen Nelke von Lestamm, die sich auf die Suche nach dem magischen Granzweit-Baum begibt. Um dies zu ermöglichen, ernennt ihr Vater Nelke zur Gouverneurin der Region, damit aus dem Dorf Westwald eine blühende Stadt werden kann. Nur so kann Nelke die nötigen Ressourcen gewinnen, um sich auf die Suche nach dem Granzweit-Baum zu begeben. Das Erschließen neuer Regionen außerhalb von Westwald ermöglicht es Nelke, Rohstoffe zu sammeln, die perfekt für die alchemistische Synthese sind. Da Nelke in der Kunst der Alchemie unerfahren und zugleich wenig begabt ist, muss sie einen der vielen Alchemisten der Stadt beauftragen, die Ressourcen zu verkaufsfähigen Gütern zu verwandeln. Jeder der Alchemisten – aus den früheren Teilen der Atelier-Serie – hat seine eigenen Spezialgebiete, die es ermöglichen, Güter mit einzigartigen Eigenschaften zu kreieren. Die Spieler müssen also sorgfältig vorgehen und entscheiden, welcher Alchemist für welche Ressourcen die effektivste Wahl ist. Regelmäßige Informationen über die Entwicklung Westwalds und seiner Bevölkerung helfen den Spielern zu entscheiden, wie sie ihre Zeit für die täglichen Aufgaben einteilen möchten. Einige dieser Aufgaben treiben die Entwicklung Westwalds voran, andere wiederum stärken die Beziehungen zu der Bevölkerung. Dies führt zu neuen Optionen, Stadteinrichtungen und alchemistischen Fähigkeiten, die auch im Kampf während der Erkundung nützlich sind.

Mehr über Gameplay-Elemente und Story erfahrt ihr hier.

In Europa soll Nelke & the Legendary Alchemists: Ateliers of the New World am 29. März 2019 für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PCs erscheinen. Nach einer Verschiebung wird das Videospiel am 31. Januar 2019 für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation Vita in Japan veröffentlicht.

