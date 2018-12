Chocobo’s Mystery Dungeon: Vorstellung der Charaktere

Bildmaterial: Chocobo’s Mystery Dungeon: Every Buddy!, Square Enix

Neben einem weiteren Video hat Square Enix einige neue Informationen zu Chocobo’s Mystery Dungeon: Every Buddy! enthüllt. Der heutige Artikel stellt euch wichtige Charaktere vor und geht auf das Jobsystem ein.

Eines Tages stoßen die Schatzjäger Chocobo und Cid auf eine fremde Stadt. An diesem Ort, der den Namen Lostime trägt, glauben die Bewohner, dass Vergessen der Schlüssel zum Glück ist. Immer wenn die Glocke klingelt, die sich am Uhrenturm befindet, vergessen die Menschen hier traurige Erinnerungen, aggressive Gedanken und manchmal sogar ihren Namen. Ein Junge namens Raffaello besitzt die Fähigkeit Verliese zu erschaffen, die aus den Erinnerungen der Bewohner geformt werden. Auf diesem Weg möchte er ihnen helfen, sich an ihre Vergangenheit zu erinnern.

Cid (gesprochen von Yuichi Nakamura):

Cid reist mit seinem Partner Chocobo, immer auf der Suche nach wertvollen Schätzen. Er ist ein begabter Erfinder und entwickelt einzigartige Geräte, damit seine Mission garantiert ein Erfolg wird. Seine Reise führte ihn nach Lostime, um versteckte Schätze zu entdecken, welche die Welt verändern können.

Shirma (gesprochen von Sayaka Senbongi):

Shirma lebt mit ihrer Tante Stella auf einer Farm, die sich am Rande von Lostime befindet. Sie kümmert sich gerne um andere Lebewesen und ist immer freundlich zu Chocobo und Raffaello. Allerdings macht sie sich oft Sorgen und ist damit ein guter Konterpart zu ihrer Tante, die manchmal etwas zu locker ist. Shirma hat eine sanfte Persönlichkeit, dennoch hat sie niemals Angst sich für die Sachen einzusetzen, an die sie glaubt.

Raffaello (gesprochen von Yuuko Sanpei):

Eines Tages fällt Raffaello einfach vom Himmel und gelangt somit in den Alltag der Bewohner von Lostime. Offensichtlich ist er kein normaler Junge, denn er wächst ziemlich schnell heran. Durch die Erschaffung von Verliesen kann er die Erinnerungen der Bewohner der Stadt regenerieren. Seit seiner Ankunft sehen ihn die Bewohner als Retter an, nur Raffaello ist anderer Meinung.

Dungeon Hero X (gesprochen von Maria Naganawa)

Ein maskierter Held, der von Zeit zu Zeit auftaucht und Chocobo mit wertvollen Hinweisen bezüglich der Verliese versorgt. Der Held sieht vertraut aus, aber seine Maske versteckt seine Identität. Ein Gerücht besagt, dass er mehr als nur Dungeon Hero X ist.

Während seiner Reise erhält Chocobo Erinnerungen an verschiedene Berufe, die er dadurch erlernen kann. Jeder Beruf gibt Chocobo ein anderes Aussehen und übt einen Einfluss auf seine Techniken aus. Durch ein weiteres Training schaltet er neue Fähigkeiten frei. An den Eingängen, die zu den Verliesen führen, gibt es Kristalle, die einen Berufswechsel ermöglichen, damit man sich an die gegebenen Umstände anpassen kann.

Durch die Bekämpfung der Monster verdient Chocobo Punkte, die dazu benötigt werden, um Monster als Partner zu bestimmen. Die Monster begleiten ihn durch die gefährlichen Verliese. Trifft man bestimmte Bedingungen, können auch die anderen Charaktere Chocobo auf seinen Abenteuern begleiten.

In Japan erscheint Chocobo’s Mystery Dungeon: Every Buddy! am 20. März 2019 für Nintendo Switch und PlayStation 4. Für den Westen soll der Release in diesem Winter erfolgen.

via Gematsu