Advent, Advent, Final Fantasy XIV! Gewinnspiel: Wir verlosen ein tolles Final-Fantasy-XIV-Fanpaket!

By

Bildmaterial: Final Fantasy XIV, Square Enix

Wir hoffen, ihr könnt einen geruhsamen 2. Advent verbringen. Den Sonntag möchten wir euch in Zusammenarbeit mit Square Enix mit einem kleinen Gewinnspiel versüßen. Das dreht sich um Final Fantasy XIV und dem Gewinner winkt ein wirklich tolles Fanpaket. Bis auf das Spiel selbst sind alle Items nämlich nur in Japan erhältlich! Ein paar richtige Schmuckstücke also.

Das Fanpaket besteht aus:

Plüschtier „Namazuo“

Carfuncle-Kalender

Mini-Monster-Stressbälle

Final Fantasy XIV Starter Edition PC

Ihr müsst natürlich keine aktiven Spieler des langjährigen MMORPGs sein, um zu gewinnen. Aber eine kleine Frage gilt es trotzdem zu beantworten:

Warum benötigt ihr das Paket und besonders den Stressball ganz dringend?

Ihr müsst auch nicht wirklich Stress haben. Lasst euch einfach eine schöne Antwort einfallen und schreibt sie in den Kommentarthread zu dieser News. Dafür ist eine natürlich kostenlose Anmeldung in unserem Forum notwendig, der Gewinner oder die Gewinnerin wird nach Einsendeschluss über eine Persönliche Nachricht im Forum informiert. Einsendeschluss ist der kommende Samstag, der 15. Dezember um 22 Uhr deutscher Zeit.

Kostenlose Testversion bis Level 35

Derzeit fiebern Final-Fantasy-XIV-Fans der neuen Erweiterung „Shadowbringers“ entgegen, die vor einigen Tagen angekündigt wurde. Sie soll im Frühsommer 2019 an den Start gehen und führt Spieler in neue Abenteuer, um als Krieger der Dunkelheit den Mächten zu trotzen, welche die Welt bedrohen.

Doch auch Neulinge können natürlich jederzeit einsteigen. Nach wie vor steht Final Fantasy XIV in einer kostenlosen Trial-Version zur Verfügung. Dabei könnt ihr das MMORPG komplett kostenlos und ohne Ablauffrist bis Level 35 spielen!