Tales of Vesperia: Definitive Edition: Video bietet euch Einführung in die Handlung

Bandai Namco hat ein neues Video zu Tales of Vesperia: Definitive Edition veröffentlicht, das euch als Einführung in die Handlung dient. Zuerst seht ihr einige Szenen aus dem Intro sowie eine der ersten Begegnungen zwischen Yuri Lowell und Estellise Sidos Heurassein (Estelle). Im Anschluss folgt eine kurze Vorstellung der Hauptfiguren sowie diverse Szenen aus dem Rollenspiel.

Diese neuen Inhalte bietet die Definitive Edition

Tales of Vesperia war ursprünglich ein Xbox-360-exklusiver Hauptteil der Tales-of-Reihe, welcher in Japan und Nordamerika 2008 sowie in Europa 2009 erschien. Dabei blieb es nur nicht lange, denn nicht viel später kündigte Bandai Namco eine PlayStation-3-Version für Japan an, die mit allerhand neuen Inhalten und Verbesserungen daherkam. Darunter ein komplett neuer Charakter namens Patty Fleur, Flynn Scifo als vollwertiges Teammitglied, eine Möglichkeit Szenen zu überspringen, neue Handlungsabschnitte, Nebenereignisse und Plaudereien sowie hinzugefügte (Bonus-)Dungeon, Minispiele, Kostüme, Endgegner und Gigant-Monster. All diese Inhalte sind nun auch im Remaster enthalten.

Tales of Vesperia: Definitive Edition erscheint für PS4, Xbox One und Nintendo Switch* sowie PCs via Steam am 11. Januar 2019.

