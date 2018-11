Psychedelica of the Black Butterfly ab sofort bei Steam

Bildmaterial: Psychedelica of the Black Butterfly, Intragames / Idea Factory

Seit gestern ist die Visual Novel Psychedelica of the Black Butterfly für PCs via Steam erhältlich. Derzeit zahlt ihr 22,49 Euro bis zum 22. November für das Videospiel. Nach der Rabattaktion zahlt ihr den regulären Preis von 24,99 Euro.

Laut Intragames unterstützt die PC-Version die Sprachen Englisch, Chinesisch und Koreanisch. Dazu gibt es die japanische Tonspur und eine HD-Grafik. Die Steuerung wurde für Tastatur und Maus angepasst, was auch das Minispiel der Schmetterlingsjagd betrifft.

Folgt den schwarzen Schmetterlingen

In Psychedelica of the Black Butterfly erwacht ein Mädchen in einem geheimnisvollen Herrenhaus, ohne eine Erinnerung daran zu haben, wie sie an diesen Ort gelangt ist. Auch ihr Name und Erinnerungen an ihre Vergangenheit fehlen ihr. Bevor sie sich an ihre missliche Lage gewöhnen kann, wird sie schon von einem Monster angegriffen. Nun muss das verwirrte Mädchen um sein Leben rennen.

Folgt den schwarzen Schmetterlingen, während ihr Entscheidungen innerhalb der Geschichte trefft und somit das Herrenhaus, welches voller faszinierender Charaktere steckt, erkundet und überraschende Enden erlebt. Das Minispiel schaltet zusätzliche Handlungselemente frei. Diese Visual Novel arbeitet mit einer einzigartigen und surrealen Atmosphäre mit Kontrasten von hellen, psychedelischen Farben und dunklen, gedämpften Tönen. Somit wird Psychedelica of the Black Butterfly auch visuell zu einem unvergesslichen Abenteuer.

Die aufregende Geschichte überwältigt euch mit wunderschönen Illustrationen, charmanten Charakteren und einer geheimnisvollen Erzählung.

In Japan erschien der Titel im Januar 2015 für PlayStation Vita. Aksys Games kümmerte sich bereits um eine Lokalisierung, die im April 2018 für den Handheld in Europa und Nordamerika veröffentlicht wurde.

via Gematsu