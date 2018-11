Parakoopa schlägt in Mario Tennis Aces auf

Noch im November wird Parakoopa das Charakter-Roster in Mario Tennis Aces erweitern. Wer bis zum 1. Dezember an Onlineturnieren teilnimmt, kann Parakoopa erhalten. Danach steht er für alle Spieler zur Auswahl. Zu den neuen Charakteren in den nächsten Wochen zählen übrigens auch Shy Guy und Petey Piranha. Doch mit dem neuen Trailer konzentriert sich Nintendo zunächst mal auf den beflügelten Troopa. So lernt ihr seine Techniken kennen.