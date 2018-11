Nintendo Switch Online: Ein neues Video zeigt euch die drei neuen NES-Klassiker im November

Um die Online-Funktionen von diversen Spielen nutzen zu können, müssen Besitzer einer Nintendo Switch seit dem Herbst dieses Jahres ein Abo für Nintendo Switch Online abgeschlossen haben. Doch nicht nur die Online-Funktionen von Spielen werden nach Abschluss eines Abos verfügbar, es steht den Käufern zudem eine Vielzahl an NES-Klassikern zur Verfügung.

Schon im Oktober gab Nintendo einen Ausblick auf die noch kommenden NES-Klassiker für Nintendo Switch Online in diesem Jahr. Nun stellte man die Spiele für November näher vor. Um drei Klassiker wird die Riege der NES-Spiele erweitert.

Drei neue Titel erscheinen in diesem Monat

Ab dem 14. November sind TwinBee, Mighty Bomb Jack und Metroid in der NES-Auswahl verfügbar. Für all diejenigen, die die NES-Ära nicht miterlebt haben und denen die Spieletitel nichts sagen, hat Nintendo einen Trailer veröffentlicht. Mit diesem erhaltet ihr einen schnellen Einblick in die Spiele, die schon in diesem Monat zur Verfügung stehen werden. Und im Dezember erscheinen Adventures of Lolo, Ninja Gaiden und Wario’s Woods.

via Gematsu