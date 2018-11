Neues Video zu Blazing Chrome zeigt Gameplay-Szenen

By

Bildmaterial: Blazing Chrome, The Arcade Crew / Joymasher

Das neue Kalenderjahr 2019 steht bald schon vor der Haustür und möchte uns mit neuen Videospielen verzaubern. Eines dieser Videospiele will Blazing Chrome sein. Wir wissen bereits, dass der Retro-Plattformer Anfang 2019 erscheinen soll. Nun hat Entwickler Joymasher ein neues Video für uns, in welchem wir aktuelle Spielszenen sehen.

In dem Video sehen wir, wie die Hommage an Spiele wie Contra und Metal Slug das alte Retro-Feeling einfangen möchte. Der Sidescroller bietet euch dabei sechs Stages an, welche natürlich mit allerlei Gegnern gefüllt sind. Power-ups, futuristische Waffen und Exosuits sollen dabei genügend Variation bieten um euch bei der Stange zu halten.

Blazing Chrome erscheint Anfang 2019, ein genaues Datum ist noch nicht bekannt. Veröffentlicht wird auf PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs.

