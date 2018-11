My Girlfriend is a Mermaid!? erhält Termin für Japan

Wie der Publisher Cosen auf dem Event Digital Games Expo 2018 in Akihabara verkündete, wird die Visual Novel My Girlfriend is a Mermaid!? am 28. Februar 2019 in Japan für Nintendo Switch erscheinen. Die Version gelangt in den Handel und wird auch digital erhältlich sein. Zwar wird der Titel bereits via Steam angeboten, allerdings werden nur die Sprachen Chinesisch sowie Japanisch unterstützt.

Sekai Project will My Girlfriend is a Mermaid!? im Februar 2019 im Westen für Nintendo Switch und PCs veröffentlichen. Noch ist nicht bekannt, ob die Nintendo-Switch-Version ebenfalls am 28. Februar in Europa erscheinen wird.

In diesem Sommer begegnete ich der Meerjungfrau…

Der Protagonist lebt in einer Stadt, doch in einem Sommer plant er, seine ländliche Heimatstadt zu besuchen. Dabei trifft er auf Ion, eine Freundin aus seiner Kindheit, die allerdings nun eine Meerjungfrau geworden ist. Kurz danach lernt er Petakko, eine weitere Meerjungfrau, die ihr Gedächtnis verloren hat, sowie Rin, eine Priesterin, die sich um Meerjungfrauen kümmert, aber eine gespaltene Persönlichkeit besitzt, kennen. Diese Begegnungen bringen den Protagonisten in Kontakt mit der Sage, die sich um die Nixen rankt.

Gemeinsam mit Ion, die im Zentrum der geheimnisvollen Legende steht, beginnen für den Helden sehr ungewöhnliche Sommerferien.

Laut Sekai Project wird die Visual Novel für PCs via Steam erscheinen, wobei es sich hier nur um einen direkten Port der Smartphone-Version handelt. Dagegen soll die Fassung für Nintendo Switch mit weiteren Funktionen wie einem zusätzlichen Szenario, lebendigen 2D-Animationen und einem neuen Titelsong ausgestattet werden.

via Gematsu