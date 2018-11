Life is Strange 2 – Episode 2: Rules erscheint im Januar

By

Bildmaterial: Life is Strange 2, Square Enix / Dontnod Entertainment

In einem Blog-Eintrag hat sich Dontnod Entertainment gemeldet und ein Update zur zweiten Episode von Life is Strange 2 gegeben. Diese erhält den Untertitel „Rules“ und erscheint im Januar 2019, ein genaues Datum kann man jedoch noch nicht nennen. Für Mitte Dezember verspricht man jedoch weitere Informationen.

Die etwas längere Wartezeit begründet man mit der angestrebten Qualität und Emotionalität, welche die Spieler verdienen würden. Deswegen will man sich die nötige Zeit lassen und hält sich mit einem Erscheinungsdatum noch zurück. So könne man nicht die Kadenz der bisherigen Life-is-Strange-Spiele halten, was die Veröffentlichung der einzelnen Episoden betrifft.

Life is Strange 2 – Episode 1: Roads ist seit dem 27. September 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PCs erhältlich. Unseren Test findet ihr hier.