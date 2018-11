Langrisser Mobile erscheint im Westen für Smartphones

Bildmaterial: Langrisser Mobile, Zlongame / Masaya Games

Der Smartphone-Ableger der Langrisser-Serie, Langrisser Mobile, wird laut Publisher Zlongame weltweit erscheinen. Ein Datum für die Veröffentlichung wurde dabei noch nicht genannt.

Der letzte Teil der Langrisser-Serie erschien 2016 auch in Europa unter dem Namen Langrisser Re:Incarnation –TENSEI- für Nintendo 3DS. Allerdings fehlte diesem Ableger ein wichtiges Merkmal. Für die Gestaltung der Charaktere war nicht Satoshi Urushihara zuständig. Allerdings tat der Reihe diese Wiedergeburt nicht sehr gut, wie wir in unserem Review feststellten.

Langrisser ist eine langjährige Strategie-Rollenspiel-Serie in Japan. Der erste Ableger der Hauptserie erschien in Japan 1991 für das System Mega Drive. Noch im gleichen Jahr wurde das Spiel unter dem Namen War Song in Nordamerika veröffentlicht. Keines der nachfolgenden Abenteuer gelangte aus Japan in den Westen. 1998 kam Langrisser V: The End of Legend für das System Sega Saturn auf den Markt.

Mit diesem Titel gibt die langlaufende Langrisser-Serie ihren Einstand im Bereich der Smartphones. Neben bekannten Mechaniken und Geschichten aus der Reihe wird es für die Spieler neue Szenarien geben.

via Gematsu