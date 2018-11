Kingdom Hearts III: Exklusives „Dawn Till Dusk“-Schlüsselschwert als Vorbestellerbonus bei Amazon

Bildmaterial: Kingdom Hearts III, Square Enix / Disney

Vorbestellerboni sind ein zweischneidiges Schwert. Einerseits ein schöner Bonus für Fans, die sich eines Kaufs sicher sind. Andererseits wird es besonders dann unangenehm, wenn es exklusive Boni nur bei bestimmten Händlern gibt – und dann auch noch mehrere Boni bei mehreren Händlern. Wofür entscheiden?

Amazon.com kündigte gemeinsam mit Square Enix nun einen solchen exklusiven Händlerbonus an. Nur bei Amazon.com erhalten Fans nämlich einen Downloadcode für die exklusive „Dawn Till Dusk“-Keyblade. Die Ankündigung gilt zunächst nur für Nordamerika und Kanada. Doch es ist wohl anzunehmen, dass es die exklusive Keyblade auch nach Europa schafft.

Ob sie auch hierzulande ein Amazon-Bonus ist, ist noch nicht bekannt. Die Beschreibung der Produktseite von Amazon.de* weist noch keinen Vorbestellerbonus aus. Wir halten euch auf dem Laufenden! Kingdom Hearts III erscheint für PlayStation 4 und Xbox One am 25. Januar in Japan und am 29. Januar dann auch im Rest der Welt. Die Deluxe Edition könnt ihr euch ab sofort bei Amazon sichern*.

via Gematsu