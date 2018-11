Jetzt kostenlos erhältlich: Deltarune, das neue Projekt von Undertale-Entwickler Toby Fox

By

Erst vor kurzem fand der Indie-Titel Undertale den Weg auf Nintendo Switch und begeisterte (erneut) zahlreiche Spieler. Nun kündigte Entwickler Toby Fox einen Nachfolger namens Deltarune an – ein Anagramm von Undertale. Und veröffentlichte Deltarune sogleich kostenlos. Doch inwieweit die Spiele miteinander zusammenhängen, das lässt sich bislang nur vage vermuten.

In Deltarune, das man auf der offiziellen Seite herunterladen kann, leben die Monster und Menschen scheinbar friedlich zusammen, anders als es in Undertale der Fall war. Der Hauptcharakter namens Kris erinnert stark an den Protagonisten aus Undertale. Die Demoversion (inzwischen ist von „Chapter 1“ die Rede) lässt sich entweder mit englischen oder mit japanischen Untertiteln durchspielen.

via Eurogamer