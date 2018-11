Girls und Panzer: Dream Tank Match DX erscheint englischsprachig in Japan und Asien am 21. Februar 2019

Bildmaterial: Girls und Panzer: Dream Tank Match DX, Bandai Namco

Laut Bandai Namco wird Girls und Panzer: Dream Tank Match DX am 21. Februar 2019 in Japan und in Südostasien (Singapur, Malaysia, Thailand, Philippinen und Indonesien) für Nintendo Switch erscheinen. Die asiatische Version bietet englische Bildschirmtexte. An diesem Tag soll auch der DLC „Girls und Panzer: Dream Tank Match DX Pack“ für die PlayStation-4-Version von Girls und Panzer: Dream Tank Match erscheinen, der den Inhalt aus Girls und Panzer: Dream Tank Match DX einfügt.

Welche Zusätze enthält Girls und Panzer: Dream Tank Match DX für Nintendo Switch?

Charaktere aus der ersten Episode Girls und Panzer das Finale. Dazu gehören BC Freedom High School’s Rena Andou, Ruka Oshida und Marie sowie die Mitglieder aus dem Team Hai.

Die neuen Panzer MK.IV, Renault FT-17, S35 und ARL 4.

Der Zusatz des neuen Modus „Panzerfahren Festival“. Es handelt sich um einen Wettbewerb, der offline gespielt wird.

Über 20 wunderschöne 3D-Modelle der Panzerkommandantinnen, die aus der Panzerkuppel schauen.

Multiplayer-Spiele für acht Spieler.

13 Kostüme, die aus dem Film stammen.

Für die Besitzer der PlayStation-4-Version wird ein kostenpflichtiger DLC angeboten, der am 21. Februar 2019 erscheinen wird.

Girls und Panzer: Dream Tank Match

Das Panzer-Actionspiel basiert auf der gleichnamigen Animeserie. Dieses Videospiel bietet nicht nur aufregende Panzergefechte, sondern auch einen Onlinemodus. Im Onlinemodus kämpfen fünf Spieler gegen fünf andere Spieler. Je nach Belieben bestimmt ihr die Farbe des Panzers oder verseht das Fahrzeug mit Aufklebern. Dadurch erstellt ihr ein ganz individuelles Vehikel. Im Großen und Ganzen geht es darum, mit Anime-Girls Panzer zu fahren und sich Panzergeschosse um die Ohren zu feuern.

via Gematsu