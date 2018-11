Geschäftsbericht verrät: Neues Ys und andere Falcom-Spiele sollen bis September 2019 erscheinen

By

Falcom wird laut Geschäftsbericht mehrere neue Konsolenspiele bis zum September 2019 in Japan veröffentlichen. Darunter auch ein brandneues Ys. Die Spielereihe feiert in Kürze ihren 30. Geburtstag. Im August sagte Falcolm-CEO und Präsident Toshihiro Kondo noch, dass der nächste Ys-Titel kein Remake sondern ein neuer Titel sein werde. Das Spiel solle über Adol handeln und direkt am Geschehen von Ys VIII anknüpfen.

Zukünftig will die Firma die Entwicklung von Multiplattform-Titeln fördern und seine lizenzierten Inhalte weltweit nutzen, indem man beispielsweise Smartphone-Titel wie Ys Altago in Hongkong, Taiwan und Macau veröffentlicht.

via Gematsu