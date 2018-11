Final Fantasy XV: Video mit den englischen Stimmen und Wallpaper zum 2. Geburtstag

Bildmaterial: Final Fantasy XV, Square Enix

Am 29. November 2016 erschien Final Fantasy XV, der 2. Geburtstag des Spiels durfte also gestern gefeiert werden. In einem Livestream zu Beginn des Monats tat man dies bereits ein erstes Mal, was aber von Abschieden und Traurigkeiten geprägt war. Unter anderem wurden damals alle bisher geplanten DLCs außer Episode Ardyn eingestellt und Hajime Tabata kehrte Square Enix den Rücken.

Weit festlicher kommt da das Jubiläums-Wallpaper, welches Square Enix nun veröffentlichte, daher. Zusätzlich gibt es eine längere Dankes- und Grußbotschaft der englischen Stimmen des Spiels. Beides findet ihr nachfolgend!

via Siliconera