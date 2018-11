Final Fantasy XIV: Neue Erweiterung „Shadowbringers“ für das MMORPG angekündigt

By

Bildmaterial: Final Fantasy XIV, Square Enix

Square Enix hat zum Auftakt der Fan-Festival-Reihe zu Final Fantasy XIV heute die dritte große Erweiterung namens Shadowbringers angekündigt. Sie soll im Frühsommer 2019 an den Start gehen und führt Spieler in neue Abenteuer, um als Krieger der Dunkelheit den Mächten zu trotzen, welche die Welt bedrohen. Mit dem Blaumagier gibt es außerdem in Kürze einen brandneuen Job.