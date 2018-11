Der Launchtrailer zu Pokémon: Let’s Go

Bildmaterial: Pokémon: Let’s Go, Nintendo / Game Freak

Seit heute könnt ihr euch mit dem System Nintendo Switch auf die Jagd nach Pokémon machen. Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Pokémon: Let’s Go, Evoli! sind ab sofort im Handel erhältlich. Falls ihr euch bisher noch nicht für den Kauf einer Version entschieden habt, erleichtert euch vielleicht der Launchtrailer die Auswahl.

Am Anfang eines jeden Abenteuers erhält der Spieler sein erstes Partner-Pokémon – entweder Pikachu oder Evoli. Ganz im Gegensatz zu anderen Pokémon hat das erste Partner-Pokémon kein großes Interesse daran, sich zu entwickeln, und hält sich auch vorzugsweise außerhalb seines Pokéballs auf. Es macht es sich auf Schulter oder Kopf des Spielers gemütlich und begleitet ihn so auf seiner gesamten Reise. Spieler können sich außerdem besonders eng mit Pikachu oder Evoli anfreunden und dieses streicheln, füttern und sogar kitzeln. Doch nicht nur das – Spieler haben außerdem die Möglichkeit, ihren Spielercharakter und ihr Partner-Pokémon mit coolen und niedlichen Outfits, Accessoires und Frisuren auszustatten und so den Partnerlook für sich und ihren neuen besten Freund zu perfektionieren.