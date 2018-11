Demo zu Sword Art Online: Fatal Bullet bald erhältlich

Bildmaterial: Sword Art Online: Fatal Bullet, Bandai Namco / Dimps

Wer den Release zu Sword Art Online: Fatal Bullet verstreichen lassen hat, weil er sich unsicher war, ob er den Titel kaufen sollte, für den hat Bandai Namco jetzt gute Nachrichten. Denn der Publisher möchte am 26. November weltweit eine kostenlose Demo zum Spiel für PlayStation 4 und Xbox One anbieten.

In der Demo sollen die ersten beiden Kapitel der Singleplayer-Kampagne spielbar sein. Im Gebiet „Wasteland“ könnt ihr eine begrenzte Anzahl an Missionen erledigen, zudem könnt ihr erste Erfahrungen im Online-Koop und in Online-Kämpfen machen. Allerdings könnt ihr nur ein Maximal-Level von 30 erreichen.

Vorfreude auf die Complete Edition

Wenn ihr euch während der Demo vom Spiel überzeugen könnt, dann könnt ihr gespannt dem Release der Sword Art Online: Fatal Bullet Complete Edition entgegenfiebern, in der das Spiel sowie alle erschienenen Erweiterungen enthalten sind. Erscheinen wird sie am 18. Januar für PCs, PlayStation 4 und Xbox One. Eine Switch-Version ist in Planung, allerdings wurde bisher kein Erscheinungsdatum genannt.

Unseren Test von Sword Art Online: Fatal Bullet findet ihr hier!

