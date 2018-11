D3 Publisher veröffentlicht neues Video zu Nightshade

Bildmaterial: Nightshade, D3 Publisher / Red Entertainment

D3 Publisher hat ein neues Video der Nintendo-Switch-Version von Nightshade veröffentlicht. Am 20. Dezember wird das Videospiel weltweit veröffentlicht. Während Japan eine physische Version des Titels erhält, erscheint Nightshade in Europa und Nordamerika nur in digitaler Form.

Die romantische Visual Novel ist in einer gemeinschaftlichen Arbeit zwischen den Firmen D3P Otomebu und Red Entertainment entstanden. Für die Illustrationen und Charaktergestaltung war Teita verantwortlich. Ihr befindet euch in dieser Geschichte in der Zeit der Ninja, kurz nach der Sengoku-Zeit.

Zwar ist die Handlung erfunden, aber einige Figuren und Ereignisse entsprechen den Fakten. Somit ist das Spiel auch für Leser interessant, die sich für die japanische Geschichte begeistern. Für jeden der fünf Hauptcharaktere existieren zwei Enden, in Abhängigkeit davon, welche Entscheidungen ihr trefft.

Während der Sengoku-Zeit bekämpften sich die beiden Stämme der Ninja, Iga und Kōga. Ihr Krieg begann bereits vor Jahrzehnten. Im Jahr 1593 begann Oda den Tenshō-Iga-Krieg und dezimierte dabei die Anzahl der Ninja aus dem Stamm Iga. Die Überlebenden wurden, trotz der Rivalität, ein Teil des Kōga Clans.

17 Jahre später endete die Epoche Sengoku und Japan war vereint. Enju ist die Hauptfigur in dieser Erzählung und die Tochter von Kandō Ueno, dem Oberhaupt des Stammes Kōga. Sie verbringt ihre Tage mit einem harten Training, in der Hoffnung, eines Tages ein vollwertiger Ninja wie ihre Kollegen zu werden. Eines Tages startet sie mit ihrer ersten Mission, doch dabei wird Enju in eine dunkle Verschwörung verwickelt.

Nightshade ist in Europa bei Steam für PCs erhältlich.

via Nintendo Everything