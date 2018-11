Battle Princess Madelyn erscheint am 6. Dezember für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PCs

By

Über eine Pressemeldung haben Causal Bit Games und Hound Picked Games das Veröffentlichungsdatum von Battle Princess Madelyn bestätigt. Der klassische Sidescroller wird am 6. Dezember für die Plattformen Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PCs (via Steam) erscheinen. Die bereits angekündigten Versionen für Nintendo Wii U und PlayStation Vita werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.

In Battle Princess Madelyn schlüpft man in die Rolle des kleinen Mädchens Madelyn, das durch ihre Gute-Nacht-Geschichten in eine Fantasiewelt eintaucht, wo sie zur Kämpferprinzessin wird. Begleitet von ihrem Hund Fritzy, der nur noch als Geisterhund durch die Welt streunt, macht sie sich auf den Weg einem bösen Zauberer das Handwerk zu legen.

Das Spiel kommt zunächst als klassischer Sidescroller daher, soll aber auch gewisse Puzzle-Passagen beinhalten. Anders als in Ghouls ’n Ghosts, an dem sich Battle Princess Madelyn ansonsten stark orientieren will, wird man den Schwierigkeitsgrad festlegen können und Warp-Steine lassen Madelyn alte Gegenden wieder besuchen, um weitere Geheimnisse zu lüften.

via Pressemeldung