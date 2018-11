Ankündigung von Doraemon: Nobita no Getsumen Tansaki für Nintendo Switch

In der aktuellen Ausgabe des Magazins CoroCoro Comic wurde das Videospiel Doraemon: Nobita no Getsumen Tansaki (Doraemon: Nobita’s Chronicle of the Moon Exploration) für Nintendo Switch angekündigt. Als Publisher kümmert sich FuRyu um das Projekt. Am 28. Februar 2019 soll der Titel in Japan erscheinen.

Das Videospiel wird ein Adventure-Spiel und basiert auf dem gleichnamigen Film Doraemon: Nobita no Getsumen Tansaki. Der Anime wird am 1. März 2019 in Japan veröffentlicht.

via Gematsu