Varnir of the Dragon Star: Video vor der Veröffentlichung

Kurz vor der Veröffentlichung von Varnir of the Dragon Star: Ecdysis of the Dragon hat Compile Heart ein neues Video veröffentlicht, das euch weitere Eindrücke aus dem Videospiel präsentiert. Die Aufnahme besitzt eine Länge von knapp einer halben Stunde und informiert euch ausführlich über das Kampfsystem und die besonderen Spielelemente.

Ecdysis of the Dragon

Varnir of the Dragon Star spielt in der Welt Valneria, in der riesige Drachenknochen bis in den Himmel ragen. Diese ist reich an Natur und mit einer Zivilisation versehen, die in etwa mit dem Mittelalter gleichzusetzen ist. Die absolute Macht über die Welt hat das Oberhaupt einer religiösen Vereinigung.

In einem abgelegenen Wald leben verfluchte Lebewesen namens Hexen, die Drachen gebären und deswegen verfolgt werden. Der Protagonist, Zephy, der zu einem Ritterorden gehört und dessen Mission es ist, ebenjene Hexen zu töten, verläuft sich im Wald und gerät in das Visier eines riesigen Drachen. Die schwere Verletzung, die er von diesem erleidet, raubt ihm fast das Leben, jedoch schaffen die beiden Hexen Minessa und Karikaro es, ihn durch die Einnahme von Drachenblut zu retten. Dadurch erlangt Zephy magische Kräfte, was ihn fortan mit den Hexen und ihrem Schicksal verbindet.

Zudem stellt dieses Ereignis den Anfang einer Verkettung von Geschehnissen in seinem Leben dar, die verschiedene Gruppen mit einschließen – diejenigen, die über die Welt herrschen, der Ritterorden, die Schurken „Evil Raven“ sowie die „Hexe der Gefängnisflamme“, die von vielen Rätseln umgeben ist.

In Japan soll Varnir of the Dragon Star: Ecdysis of the Dragon am 11. Oktober für PlayStation 4 erscheinen.

via Gematsu