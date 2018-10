Together! The Battle Cats erscheint im Dezember in Japan

Laut der aktuellen Ausgabe von CoroCoro Comic erscheint Together! The Battle Cats für Nintendo Switch im Dezember in Japan. Der Titel wird digital im japanischen Nintendo eShop erscheinen, allerdings zeigt der Artikel im Magazin eine Verpackung, die an eine physische Handelsversion erinnert, wobei das eigentliche Spiel darin nicht enthalten sein soll.

Es handelt sich um einen Nachfolger von The Battle Cats. Dieser Titel wurde für Nintendo 3DS, iOS und Android veröffentlicht. Together! The Battle Cats ist ein komplett neues Spiel. In diesem Teil können die Spieler in einem kooperativen Modus gemeinsame Herausforderungen annehmen und Minispiele spielen.

via Gematsu